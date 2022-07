Le Bénin classé 1er en Afrique de l’Ouest francophone

L’indice 2022 du Parlement ouvert en Afrique de l’Ouest publié par le Réseau parlementaire d’Afrique (PNAfrica) a été rendu public le 20 juillet 2022.

L’Assemblée nationale du Bénin est classée respectivement 1ère en Afrique de l’Ouest et 5e parmi treize (13) pays évalués sur l’indice 2022 du Parlement ouvert.

Les résultats de l’évaluation rendus publics le 20 juillet 2022 au cours d’un webinaire organisé d’Accra au Ghana renseignent sur la capacité du parlement béninois à collaborer avec la société civile, à rendre accessible au le public du budget de l’institution parlementaire, la publication sur le site du Parlement des salaires et des biens des députés. Atteindre ce niveau dans le classement a été possible grâce à l’ensemble des réformes engagées par le Président de l’Assemblée nationale Louis G. Vlavonou.

Selon le Directeur exécutif de PNAfrica, Sammy Obeng, « ce qui n’est pas mesuré ne se fait pas » et, par conséquent, l’introduction de l’Indice du Parlement Ouvert, « aiderait à suivre les progrès des parlements africains qui forment l’épine dorsale de démocraties florissantes et offrirait de l’aide là où il pourrait y avoir des lacunes ».

L’indice du Parlement Ouvert (OPI) publié chaque deux ans, utilise en effet trois critères du Parlement Ouvert : Transparence, Participation Civique et Responsabilité Publique pour évaluer les parlements.

