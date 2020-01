Le Bénin classé 1er dans l’Uemoa et 4ème dans l’espace CEDEAO

Le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) a publié son rapport 2019 sur le classement mondial des pays, selon l’indice de développement humain (IDH). Le Bénin occupe la 30e place au plan africain et 163 au rang mondial. Il figure ainsi dans la catégorie des pays à faible IDH.

Parmi les pays de la CEDEAO, il occupe la 4e place et est le premier pays dans l’espace UEMOA.

Dans l’espace CEDEAO, le Bénin 30e place au plan africain est au 4eme rang derrière le Cap vert (11e au plan africain), le Ghana (16e), et le Nigéria (25e).

La Côte d’Ivoire 32e au plan africain occupe la 5e place dans l’espace CEDEAO. Elle devance le Sénégal (33e), le Togo (34e), et la Gambie (39e). Viennent ensuite respectivement la Guinée, le Libéria, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Burkina Faso et le Mali.

Le Niger est le dernier pays africain dans le classement 2019 du PNUD.

Dans l’espace UEMOA, le Bénin se positionne à la première place suivi de la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Togo, et la Guinée-Bissau.

Le Burkina-Faso occupe la 6eme place suivi du Mali et du Niger.

Les pays de la CEDEAO tout comme ceux de l’UEMOA figurent tous dans le bas du classement de l’IDH sauf le Cap-Vert et le Ghana classés à un niveau moyen. Les Etats membres doivent encore multiplier les actions en ce qui concerne le développement humain afin de se positionner à un niveau très élevé, élevé ou moyen. Parmi les pays africains, seules les Seychelles sont au premier rang en Afrique et 62ème au plan mondial avec un niveau « très élevé ».

Le rapport 2019 sur le développement humain dans le monde du PNUD qui a présenté les inégalités de développement dans le monde à l’échelle humaine classe 189 pays selon les trois composantes de l’IDH : la longévité, l’éducation et le revenu par habitant.

Akpédjé AYOSSO

29 janvier 2020