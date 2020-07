Le Bénin aura un dispatching center

Un dispatching center, c’est l’un des ouvrages électriques de dernière génération dont le Bénin sera doté les prochains mois pour la distribution sans faille de l’énergie électrique. Il aura pour rôle de superviser en temps-réel la gestion du réseau de distribution de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE), et d’améliorer l’efficacité du réseau. L’unité principale du dispatching sera installée à Akassato dans la commune d’Abomey-Calavi, avec un centre de secours à Bohicon.

Le dispatching center est l’une des infrastructures phares du programme à réaliser par le MCA-Bénin II.

Il va assurer une plus grande fluidité dans la distribution du courant électrique, la réduction des interruptions, la capacité à détecter rapidement les pannes et à intervenir rapidement à distance sur celles-ci.

L’ouvrage est constitué d’un volet informatique et d’un volet construction bâtiments. « Le volet informatique consiste en la conception, la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements et logiciels pour assurer le télé contrôle du réseau électrique à partir de deux centres (Akassato et Bohicon) pour le raccordement (aux deux centres de télé contrôles) de 55 sous-stations de la SBEE réparties sur le territoire national, y compris les infrastructures de télécommunications nécessaires à la transmission des données », renseigne un bulletin publié sur le site internet du MCA-Bénin II.

Dans ce cadre, les responsables du MCA-Bénin II ont procédé le 29 novembre 2018 au lancement des activités de General Electric Power (G.E.), l’entreprise adjudicataire de l’appel d’offres international ouvert à cet effet. Cette entreprise dispose de 42 mois pour apprêter les programmes informatiques.

Au même moment, le groupement des entreprises en charges des bâtiments à savoir, SEIB Bénin, Plan Libre et ENSBTP mettront les 21 mois de leur contrat pour ériger les locaux devant accueillir les équipements.

Un réseau moderne pour la SBEE

Les activités lancées le 26 mars 2019 par les autorités du MCA-Bénin II prendront fin d’ici les prochains mois.

Il s’agit pour le groupement de définir dans un premier temps, les plans architecturaux des locaux. Ce n’est qu’après cela que les constructions proprement dites pourront commencer.

Le Coordonnateur national du MCA-Bénin II, Gabriel Dégbègni, au cours de la réunion de lancement a insisté sur la nécessité d’une synergie d’actions entre les entreprises en charge des volets IT et bâtiments.

Selon Christopher Broughton, directeur résident de la Millennium Challenge Corporation (MCC), « ces ouvrages sont des pièces maîtresses pour la réalisation d’un réseau moderne pour la SBEE ». « Il sera le centre névralgique de gestion du réseau de distribution d’électricité au Bénin, donc l’une des réalisations fortement attendues du Compact », a-t-il précisé.

