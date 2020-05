Le Bénin attend une nouvelle hausse de la production du Coton

Premier producteur africain de coton, le Bénin pourrait encore faire une bonne moisson au cours de la campagne 2019-2020.

Selon le ministre de l’Agriculture Gaston Dossouhoui, à la date du 15 avril 2020, le Bénin a déjà commercialisé 712 000 tonnes d’or blanc. Au cours de la dernière campagne, le Bénin, premier producteur de l’or blanc en Afrique devant le Mali, a produit 678.000 tonnes de coton.

Concernant l’amélioration de rendements depuis l’arrivée au pouvoir du président Talon, le ministre de l’agriculture avait déclaré lors de l’émission Rupture An 4 sur la télévision nationale : « Nous étions à 900 kg à l’hectare. En un an, nous sommes passés à 1100 kg à l’hectare. Puis nous sommes à 1217 kg par hectare. Aujourd’hui, nous sommes en train d’aller à 1250,1300 kg à l’hectare ».

Le Bénin a de fortes chances de conserver son rang de premier producteur de coton en Afrique dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus.

« Attendons qu’on finisse cette campagne, et on vous dira que nous avons franchi le seuil de 700 000 tonnes au moins. Dans un an, on fera encore 850.000 tonnes. Et comme nous savons faire des bonds de 100 ou 150 tonnes, devinez le reste », avait ajouté le ministre Gaston Dossouhoui.

La filière coton représente 45 % des rentrées fiscales (hors douane) du Bénin.

A.A.A

18 mai 2020 par