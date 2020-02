Le Bénin adhère au programme de fonds de Commerce arabo-africains

La République du Bénin adhère au Programme de fonds de Commerce arabo-africains de la Société internationale islamique de Financement du Commerce, filiale du Groupe de la Banque islamique de Développement. C’est l’une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 26 février 2020.

Ledit programme est « une initiative destinée à renforcer la coopération économique et commerciale entre les pays arabes et africains, afin d’exploiter au mieux leurs échanges en termes de flux d’exportation ».

Outre les actions de promotion des exportateurs béninois, l’adhésion du Bénin à cette plateforme stratégique lui permettra notamment d’avoir : un appui financier et technique pour les événements organisés pour promouvoir les échanges commerciaux entre les pays concernés.

Le Bénin aura également des formations spécialisées dans le domaine du commerce international lié à l’exportation.

Akpédjé AYOSSO

26 février 2020 par