Le Bénin Reconnaît le Gouvernement des Etats-Unis comme un Partenaire-Clé

Le 28 juin, le Gouvernement du Bénin a élevé Christopher Broughton au rang d’Officier de

l’Ordre National du Bénin pour son engagement et ses efforts inlassables dans le sens du renforcement des

relations entre le Bénin et les Etats-Unis, ainsi que pour son dévouement exceptionnel au développement et à

la croissance économique du Bénin.

M. Broughton a reçu cette distinction à l’issue d’un séjour de près de neuf ans au Bénin, en tant que Directeur

Résident du Millennium Challenge Corporation (MCC) à l’Ambassade des États-Unis. Les programmes du MCC

au Bénin sont gérés par des organismes publics autonomes connus sous le nom de Millennium Challenge

Account (MCA), dont les équipes sont composées de professionnels béninois engagés dans le développement

de leur pays.

M. Alidou Akadiri, Vice Grand Chancelier de l’Ordre National du Bénin a remis à M. Broughton cette distinction

honorifique, instituée par le décret numéro 2024-1008 du 27/06/2024, au nom du Président de la République

du Bénin, Grand Maître de l’Ordre.

L’Ambassadeur des Etats-Unis au Bénin, M. Brian Shukan et la Représentante du Ministre d’Etat chargé du

Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, Faizatou Gbian Moukaila, ont participé à la

cérémonie, ainsi que le Coordinateur National du MCA-Bénin II, M. Gabriel Degbegni, et le Coordinateur

National du MCA-Bénin Régional, M. Afiss Bileoma.

Depuis 2004, le MCC est un partenaire privilégié du Bénin, qui a bénéficié de 545 milliards de francs CFA à travers

trois accords de subvention, dont un accord de subvention régionale en cours pour la reconstruction de

l’autoroute Bohicon-Dassa Zoumé. Le Gouvernement du Bénin a contribué à hauteur de 123 milliards de francs

CFA à cet accord de subvention régionale. C’est la première fois qu’un gouvernement hôte apporte une

contribution plus élevée que celle du MCC pour la mise en œuvre d’un programme.

Le Millennium Challenge Corporation (MCC) est une agence indépendante du Gouvernement des Etats-Unis, qui

se consacre à la réduction de la pauvreté dans le monde à travers la croissance économique. Créée en 2004, le

MCC accorde des subventions et une assistance limitée dans le temps aux pays qui respectent des normes

rigoureuses en matière de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et de droits démocratiques. Le

Bénin est l’un des quelques pays à avoir établi un partenariat avec le MCC depuis sa création il y a deux

décennies.

