Le BR reprend l’installation de ses structures décentralisées

Le parti Bloc Républicain (BR) va reprendre l’installation de ses structures décentralisées après la suspension du processus en raison de la tenue de l’élection présidentielle d’avril dernier.

Dans un communiqué en date du 1er juillet 2021, le secrétaire général national du parti Bloc Républicain (BR), Abdoulaye Bio Tchané, a ordonné la reprise du processus d’installation des structures décentralisées du parti.

Selon le chronogramme de l’installation, les activités sont prévues du 02 juillet au 26 octobre 2021. Il s’agit, entre autres, de la Journée départementale du BR (2 au 17 juillet), Tournée des coordinations communales dans les arrondissements (18 au 25 juillet) ; Opérations d’enrôlement (26 juillet au 02 août) ; Elaboration-publication du calendrier des AG au niveau des cellules et Confection des listes consensuelles des cellules (3 au 9 août). L’installation proprement dite des cellules décentralisées débute le 10 août et prendra fin le 26 octobre.

Les structures décentralisées sont réparties au niveau du village ou quartier de ville, au niveau de l’arrondissement, au niveau de la commune et au niveau départemental.

Les modalités ainsi que l’organisation du processus sont définies à travers le communiqué rendu public.

