Le BR fait don de vivres aux familles victimes

Quelques jours après une première visite, une délégation du parti Bloc Républicain (BR) s’est portée au chevet des victimes du drame de Sèmè-Kraké ce samedi 30 septembre 2023. C’est avec les bras chargés de vivres que la délégation conduite par Adidjatou Mathys, et Samou Séïdou Adambi a fait cette 2e descente.

Le Bloc Républicain (BR) apporte un appui matériel aux victimes du drame de Sèmè-Kraké. Après la première visite lundi 26 septembre, une délégation conduite par les ministres Adidjatou Mathys du travail et de la fonction publique, et Samou Séïdou Adambi de l’eau et des mines s’est portée au chevet des familles victimes ce samedi 30 septembre. C’est avec les bras chargés de vivres que ces deux responsables du parti du cheval blanc cabré, ont visité les familles.

Le don offert est composé de 20 sacs de maïs, 20 sacs de riz, 10 sacs de haricot et de 20 cartons de palmida et de détergent.

Ce don selon Adidjatou Mathys, relève de la volonté manifeste du président du parti Bloc républicain, Abdoulaye Bio Tchané et de l’ensemble des membres du Bureau politique du parti, déterminés à œuvrer pour le bien-être de toutes les familles victimes. Profitant de l’occasion, elle a salué la prompte réaction du gouvernement du président Talon pour les nombreuses mesures prises pendant cette période difficile.

Le chef de l’arrondissement de Sèmè-Kraké, au nom des bénéficiaires, a exprimé ses remerciements au parti.

L’incendie meurtrier qui s’est déclaré dans un entrepôt d’essence de contrebande, a coûté la vie à 36 personnes, et fait de nombreux blessés graves.

F. A. A.

2 octobre 2023 par ,