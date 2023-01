Le BR est ancré dans la mouvance présidentielle (Bio Tchané)

Le Secrétaire général national du Bloc Républicain (BR), Abdoulaye Bio Tchané a fait des mises au point suite à des rumeurs sur un rapprochement possible entre le Bloc Républicain (BR) et le parti d’opposition Les Démocrates (LD). C’est le mercredi 18 janvier au cours d’un point de presse.

« Nous sommes (…) fondamentalement ancrés dans la mouvance présidentielle et allons y rester et continuer de jouer un rôle majeur », a indiqué Abdoulaye Bio Tchané, Secrétaire général national du Bloc Républicain (BR) mercredi 18 janvier au cours d’un point de presse.

Une mise au point qui vient mettre fin aux rumeurs faisant croire à un possible rapprochement entre le Bloc Républicain (BR) et le parti d’opposition Les Démocrates (LD) en vue de constituer une force au sein de l’Assemblée nationale, 9è législature.

« Nous avons fait campagne en défendant les actions du Gouvernement et en faisant une offre de législature qui propose des pistes d’accélération, d’approfondissement, d’amélioration et de renforcement des actions en cours et à venir », précise le SGN du Bloc Républicain.

