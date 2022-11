Le BR en interaction avec la jeunesse sur TikTok

Le Bloc Républicain s’installe sur la plateforme TikTok pour accompagner la jeunesse. L’annonce a été faite ce mardi 29 novembre 2022, lors du premier numéro du rendez-vous ‘’Le Switch Politik’’.

Ecouter, coacher et accompagner les jeunes dans leur besoin d’autonomie. C’est l’objectif qui sous-tend la création d’un compte TikTok par le Bloc-Républicain. Depuis plusieurs années, la plateforme de divertissement compte beaucoup d’utilisateurs notamment les jeunes. Le parti de la mouvance a donc décidé d’aller à la rencontre de cette jeunesse. « Tout en nous amusant avec eux, nous allons nous intéresser à leur devenir, à leur autonomisation », a affirmé Distel Amoussou du Bloc Républicain. Selon lui, il s’agit d’écouter les jeunes afin de « pouvoir orienter et agir sur les lois futures pour les accompagner et les sortir de la précarité ». Créé depuis 72 heures, le compte TikTok du Bloc Républicain a déjà plus de 15000 abonnés.

Pour le Cheval cabré, le compte TikTok constitue un lieu d’échanges. « En réalité le problème de l’emploi reste une problématique mondiale et nous devons trouver une solution, discuter, échanger dans l’interaction avec la jeunesse pour pouvoir adopter des comportements pouvant garantir à cette jeunesse de s’affirmer (…) », a confié Distel Amoussou. Il n’a pas manqué de saluer les efforts du gouvernement béninois pour la réduction du taux de chômage.

Cliquez ici pour accéder au site Tik Tok du BR

Akpédjé Ayosso

