Le BEPC démarre ce lundi

L’examen du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), session de juin 2022 démarre ce lundi 13 juin sur toute l’étendue du territoire national.

Ils sont au total 119. 746 inscrits dont 57.708 candidats de sexe féminin à composer à partir de ce lundi 13 juin sur toute l’étendue du territoire national à l’examen du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), session de juin 2022.

Les candidats sont répartis dans 211 centres de composition contre 234 en 2021, soit une réduction de 23 centres.

Le nombre de candidats inscrits est également en baisse comparativement à l’année dernière.

Le lancement officiel au plan national du BEPC 2022 se fera au Collège Catholique Notre Dame de Lourdes de Porto-Novo.

Le ministre s’est réjoui de la tenue de l’examen du BEPC, session de juin 2022 « car il représente, aux yeux du gouvernement tout entier, et aux yeux de son Chef, le Président Patrice Talon, le symbole de notre capacité collective à faire preuve d’abnégation et de discipline quand il s’agit de l’avenir de nos enfants ». Kouaro Yves Chabi invite les parents d’élèves à respecter le temps du sommeil de leurs candidats et surtout à se rassurer qu’ils sont effectivement en possession de la carte d’identité scolaire en cours de validité et dûment signée du chef de l’établissement pour les candidats officiels, ou de la carte d’identité civile, la carte d’identité CEDEAO ou du passeport en cours de validité pour les candidats libres ; qu’ils soient dans le centre de composition au plus tard une heure avant le démarrage des épreuves.

« Aux chefs de centres, surveillants de salles et autres personnes impliquées dans l’organisation de cet examen, j’en appelle à votre conscience professionnelle afin qu’il n’y ait aucune tentative de fraude ou de tricherie organisée lors du déroulement de l’examen. En tout état de cause, toutes les dispositions sont prises par mon cabinet pour mettre hors d’état de nuire tous ceux qui tenteraient de s’adonner à cette basse besogne », a exhorté le ministre.

Au niveau département, l’examen sera lancé au CEG2 Natitingou pour l’Atacora ; dans la Donga au CEG Manigri ; dans l’Atlantique au CEG2 Abomey-Calavi ; dans le Littoral au CEG Sainte Rita ; dans le Borgou au CEG1 Nikki ; dans l’Alibori au CEG Ségbana ; dans le Mono au CEG Houéyogbé, dans le Couffo au CEG1 Azovè ; dans le Plateau au CEG Adja-Ouèrè ; dans les Collines au CEG Gouka et dans le Zou au CEG 1 Djidja.

M. M.

12 juin 2022 par