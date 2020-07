Le 60ème anniversaire de l’indépendance célébré sans défilé militaire

En Conseil des ministres ce mercredi 08 juillet 2020, le gouvernement a retenu les modalités pratiques de déroulement des festivités marquant le 60ème anniversaire de l’accession du Bénin à l’indépendance.

Tenant compte du contexte marqué par la pandémie du Coronavirus, de la nécessité de concilier la commémoration de cet événement important avec la sécurité sanitaire des populations, le Conseil a décidé qu’elle se tienne dans la sobriété absolue, sans manifestations nécessitant des regroupements de personnes tels que le défilé et autres réjouissances, précise le communiqué final.

Pour honorer la mémoire des illustres disparus et saluer les Forces de défense et de sécurité, il sera procédé, à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance, au dépôt de gerbe au pied du Monument aux Morts, puis à une revue des troupes symbolique, précise le Conseil des ministres.

F. A. A.

8 juillet 2020