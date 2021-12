Le 5ème congrès ordinaire du PRD démarre samedi

Les militantes et militants du Parti du renouveau démocratique (PRD) tiennent dès ce samedi 18 décembre 2021, leur 5ème congrès ordinaire. Les travaux annoncés pour durer 02 jours auront lieu au siège du PRD à Porto-Novo, et via visioconférence sur plusieurs autres sites, et à la diaspora.

Trois principaux objectifs sont attendus au terme du 5ème congrès ordinaire du PRD. Le président du comité d’organisation, Emmanuel Zossou, au cours d’une conférence de presse a évoqué entre autres, que la ligne politique du parti sera revisitée, ainsi que le toilettage des textes (statuts et règlement intérieur), et le renouvellement des instances, notamment la présidence du parti.

Pour l’heure, difficile de dire si le leader charismatique des Tchoco-Tchoco, Me Adrien Houngbédji, va passer le témoin à un autre militant où se retirer au poste de président d’honneur du PRD.

