Le 3eme décès du Covid-19 au Bénin est un homme de 43 ans

Le Bénin a enregistré un troisième cas décès dus au Coronavirus selon le point fait à la date du mercredi 20 mai 2020.

Le troisième sujet décédé du Covid-19 est un homme de 43 ans, hypertendu et diabétique admis le mercredi 20 mai au Centre hospitalier universitaire départemental de l’Ouémé et du Plateau) dans un tableau de détresse respiratoire, toux et fièvre.

Le patient est décédé environ 3 heures après son admission à l’hôpital. C’est le prélèvement fait sur le cadavre pour la PCR qui a donné un résultat positif au Covid-19.

D’après le retracé de son itinéraire, le défunt est revenu de la France en janvier 2020.

Le Bénin compte officiellement 135 cas confirmés, 61 guéris et 3 décès.

