Le 1er janvier déclaré férié et chômé

La journée du dimanche 1er janvier 2023 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire nationale, selon un communiqué du Ministre du travail et de la fonction publique en date du 29 décembre 2022.

A l’occasion de la fête du Nouvel an, le Ministre du travail et de la fonction publique Adidjatou Mahys a indiqué que « la journée du dimanche 1er janvier 2023 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire nationale ».

Le ministre du travail et de la fonction publique souhaite une bonne fête du Nouvel An 2023 à toutes les Béninoises et à tous les Béninois.

M. M.

30 décembre 2022 par