Lancement du recrutement de 60 Élèves-Professeurs

Le dépôt des dossiers pour le test de recrutement des élèves-professeurs au profit du ministère de l’enseignement secondaire démarre le lundi 17 août et prendra fin le 26 août 2020.

Le gouvernement lance le recrutement de 60 élèves-professeurs au profit du ministère de l’enseignement secondaire. Le dépôt des dossiers pour le test de recrutement se fera du 17 au 26 août 2020 dans les directions départementales de l’enseignement secondaire.

La composition est prévue pour le 12 septembre et se déroulera dans six centre de composition. Selon le communiqué du ministère du travail et de la fonction publique, les détenteurs de diplômes professionnels devront être âgés de 18 à 37 ans et ceux des diplômes académiques de 18 à 36 ans.

