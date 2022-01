Lancement du recrutement de 1000 premiers jeunes dans le textile

Le programme de recrutement des 1000 premiers jeunes des unités textiles de la GDIZ - Glo-Djigbé Industrial Zone a été officiellement lancé ce mercredi 12 janvier 2022 à la mairie d’Abomey-Calavi. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre Modeste Tihounté Kérékou, des responsables de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI Benin SA) et de l’ANPE BENIN.

« Ce que nous lançons aujourd’hui n’est que la première partie d’un dispositif plus global qui va nous conduire dans les 18 et 24 mois à recruter à peu près 15.000 jeunes de 18 à 30 ans », a déclaré le Directeur Général de l’APIEx, Laurent Gagnbes. Selon le Directeur Général de la SIPI, Létondji Beheton.

La première phase de recrutement se déroulera du 12 au 30 Janvier 2022. Pour s’inscrire, les candidats doivent se rendre sur la plateforme www.azoli.bj à partir de leur téléphone mobile ou d’un ordinateur. Ils peuvent également se rapprocher des antennes ANPE de leur département munis de leur pièce d’identité. A en croire le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Modeste Kérékou, la mise en œuvre du PAG 2021-2026 va générer 1.300.000 emplois. « Chers jeunes, (…) restez engagés et mobilisés », a-t-il ajouté.

A.Ayosso

14 janvier 2022