Le ministre de l’Energie Dona Jean-Claude Hossou a présidé vendredi 6 mars 2020, à l’Hôtel Bénin Royal de Cotonou, l’atelier de vulgarisation du document intitulé « Introduction à la résilience aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest ». Un répertoire de dates prédéterminées des saisons pluvieuses dans les villages et quartiers de villes du Bénin.

Cet important document va permettre aux producteurs de mieux maîtriser les dates des saisons des pluies afin d’améliorer leurs récoltes et de les sauvegarder. « Cet ouvrage marque un tournant dans le traitement de la question des dates des saisons de pluies dans l’espace intertropical. »,a signalé le professeur Nestor Aho l’un des rédacteurs de cet ouvrage.

Pour le Directeur national du projet Pana Energie, Todéman Flinso Assan, la disponibilité de ce document constitue un résultat phare dans la mise en œuvre du Projet de renforcement de la résilience du secteur de l’énergie aux impacts des changements climatiques au Bénin (PANA Energie), qui est le premier du genre en Afrique de l’ouest.

En effet nul n’ignore aujourd’hui les conséquences des changements climatiques dans les différents secteurs de développement d’une nation. Le secteur de l’agriculture est le premier à subir ces impactes à travers les changements non attendus, des dates et périodes des saisons de pluies impactant négativement les activités de nos vaillants producteurs.

Le Représentant Résident du PNUD, Bouri Jean Victor Sanhouidi a salué la volonté du gouvernement à répondre aux exigences des Objectifs du Développement Durables (ODD). « Le Bénin continue de faire des efforts pour la réduction de la crise liée au climat. La communauté internationale s’investit pour accompagner les efforts du gouvernement à travers des initiatives d’adaptation et de renforcement de la résilience. (…) La solution proposée dans ce document est donc la première dans la sous-région africaine », a-t-il souligné.

Le ministre de l’Energie Dona Jean-Claude Houssou avant de lancer officiellement la distribution et la vulgarisation du document, a apprécié la qualité technique du travail abattu par les auteurs de l’ouvrage. « Les auteurs du présent ouvrage après avoir mené des discussions sur les limites des indicateurs naturels, et de l’approche statistique saison, ont fondé leur analyse sur des déterminants astrophysiques des saisons. », a expliqué le Ministre Houssou

« La réalisation de ce document arrive à point nommé et se présente comme un excellent outil pour soutenir la stratégie d’adaptation aux changements climatiques du gouvernement du Bénin », a-t-il ajouté.

Marcel HOUETO

7 mars 2020 par