Lancement de la plateforme de recrutement de professionnels

La plateforme de recrutement de 700 professionnels en cours d’emploi du secteur du Tourisme - Hôtellerie - Restauration (THR) a été lancée officiellement, jeudi 14 juillet 2022, par les ministres du tourisme de la culture et des arts Jean-Michel Abimbola et Yves Kouaro Chabi des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle.

A la suite des cinquante-quatre (54) guides touristiques en formation depuis le 30 mai 2022, 700 professionnels en cours d’emploi du secteur du Tourisme - Hôtellerie - Restauration (THR) entameront une formation de quatre différents modules selon la branche de métier dès mi-septembre 2022.

C’est dans ce cadre que la plateforme de recrutement des 700 professionnels a été lancée jeudi 14 juillet 2022, par les ministres du tourisme de la culture et des arts Jean-Michel Abimbola et Yves Kouaro Chabi des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle et en présence du Chargé de mission au tourisme du Président de la République du Bénin, Willy Rosier, des membres des cabinets ministériels, de la Directrice du Développement du Tourisme (DDT), Faïzath Kora, du Consultant SFERE Bertin Affognon, des présidents des associations des établissements hôteliers et touristiques et des promoteurs des établissements touristiques, restaurants et agences de voyages.

La formation organisée de mi-septembre 2022 à novembre 2022 dans les communes de Cotonou, Abomey et Parakou grâce à l’appui de la Banque mondiale permettra aux professionnels suivre quatre (04) modules spécifiques sur l’Hygiène et sécurité alimentaire, Techniques d’accueil et qualité de service, Promotion et commercialisation des produits touristiques et Patrimoine, Histoire et Culture du Bénin qui seront dispensés par 21 spécialistes.

« (…) L’objectif final de ce projet de renforcement de capacités est de disposer de ressources humaines qualifiées, qui contribueront à construire une image attrayante de notre destination et à accroître sa fréquentation », a indiqué le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Jean-Michel Abimbola.

La plateforme a été conçue sur la base des critères et des profils d’entrée bien définis. Les professionnels candidats à ce recrutement devront juste se rendre sur le site : www.service-public.bj et suivre les instructions, selon le ministre.

Pour le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Kouaro Chabi, le programme entre en ligne droite des actions prévues dans le PAG 2021-2026 à travers l’axe stratégique 4 qui vise en son point 6 à faire du Bénin une destination touristique majeure du continent et du monde.

M. M.

15 juillet 2022 par ,