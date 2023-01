Lancement d’une action d’accès à l’énergie solaire et à la cuisson propre dans les milieux ruraux du Bénin

Les représentants du Gouvernement du Bénin, de la coopération allemande et l’ambassadrice de l’Union Européenne au Bénin ont procédé le mercredi 25 janvier au lancement de l’action « Promouvoir l’énergie durable au Bénin à travers des solutions solaires et de cuisson propre, énergétiquement efficaces et écologiquement responsables ».

Cette action de promotion des énergies renouvelables et de l’accès universel à l’énergie est financée par l’Union européenne et le Ministère Fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et sera mise en œuvre par le programme EnDev de la GIZ.

EnDev (Energising Development) est une initiative de développement multi-donateurs opérant dans plus de 20 pays et mise en œuvre par la GIZ. Son objectif est de permettre aux ménages, aux institutions sociales et aux micros, petites et moyennes entreprises d’accéder à l’énergie grâce aux énergies renouvelables, en particulier dans les zones rurales. Elle est actuellement financée par quatre principaux donateurs européens : Allemagne, Pays-Bas, Norvège et Suisse. EnDev est actif au Bénin depuis 2009. Ses activités couvrent tous les départements du pays et sont concentrés actuellement sur les marchés du solaire hors réseau ainsi que des foyers améliorés.

S’inscrivant dans la stratégie de développement du secteur de l’Energie au Bénin, dans le Pacte Vert européen et dans la stratégie européenne d’investissement « Global Gateway », les objectifs de cette action consistent d’une part, à améliorer l’accès à l’électricité fiable, durable, abordable et moderne pour 45.000 personnes et d’autre part, à renforcer l’accès aux équipements et services de cuisson modernes et plus efficace pour 220.000 personnes d’ici 2025.

« Cette action est un exemple illustrant très bien la stratégie européenne ‘’Global Gateway ‘’, qui vise à développer des infrastructures et des liens durables avec nos pays partenaires », a fait savoir S.E. Mme Sylvia Hartleif, Ambassadrice et Cheffe de Délégation de l’UE au Bénin.

Il faut noter que « Global Gateway » est une nouvelle stratégie européenne visant à stimuler les liens intelligents et durables dans les secteurs du numérique, de l’énergie et des transports et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier. La stratégie soutient des investissements intelligents dans des infrastructures de qualité, respectant les normes sociales et environnementales les plus élevées, conformément aux valeurs et aux normes de l’UE.

Fruit d’un partenariat entre l’UE et le BMZ, la nouvelle action sera mise en œuvre sur une durée de 3 ans (2023-2025) avec l’accompagnement du gouvernement du Bénin à travers le Ministère de l’Energie.

Selon Mme Katharina Hecht, première Secrétaire de la Coopération de l’ambassade de l’Allemagne au Bénin, il s’agit d’une manifestation de l’approche ‘’Team Europe’’ qui implique une synergie pour des actions plus efficaces et pour plus d’impacts.

Mme Katharina Hecht a exhorté tous les acteurs qui participeront d’une façon ou d’une autre à la mise en œuvre de l’action à « travailler de manière efficace et efficiente pour un bon bilan dans 3 ans.

Les représentants du Ministre de l’Energie et du Ministre de l’Economie et des Finances, impliqués dans la mise en œuvre ont salué cette action qui vise à soutenir le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) et par ricochet les populations.

« Nous avons (…) beaucoup d’attentes quant aux résultats de cette action car l’accès à l’énergie est un bon moyen de booster le progrès social et économique, surtout lorsqu’il s’agit des personnes vulnérables », a indiqué Mme Alice Massim-Ouali Affo, Secrétaire général adjoint du Ministère de l’Economie et des Finances, représentant le Ministre d’Etat Romuald Wadagni.

Dr Grégoire Sewadé, assistant du Secrétaire Général du Ministère de l’Energie a expliqué dans son allocution que : « Cette action s’aligne (…) sur les efforts du Gouvernement qui donne une place importante à l’investissement dans les énergies renouvelables. (…) De même, elle est en adéquation avec les initiatives gouvernementales pour dynamiser et consolider le marché des foyers améliorés ».

A l’occasion du lancement de la mise en œuvre de cette action, les activités phares ainsi que les résultats attendus ont été présentés aux acteurs investis dans la promotion de l’accès universel à l’énergie et à la protection de l’environnement.

Activités prévues…

Cofinancée à hauteur de 4.000.0000 d’euros par l’UE et de 1.000.000 d’euros par le Ministère Fédéral Allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), l’action « Promouvoir l’énergie durable au Bénin à travers des solutions solaires et de cuisson propre, énergétiquement efficaces et écologiquement responsables » comprend plusieurs activités.

En ce qui concerne l’énergie solaire, il s’agit entre autres de mettre en place des contributions financières visant à encourager la participation du secteur privé à l’électrification hors réseau avec un focus sur 15 entreprises dont 25% dirigées par des femmes ; du développement de campagnes promotionnelles pour stimuler la demande dans les zones ciblées en collaboration avec le secteur privé et le gouvernement ; du renforcement des capacités entrepreneuriales des entreprises solaires privées afin de conquérir les niches du marché rural ; de l’organisation d’une campagne de certification de qualité des entreprises solaires ; la définition du plan d’action national pour la gestion des déchets électroniques provenant des équipements solaires hors réseau ; la mise en œuvre de plusieurs interventions pilotes pour tester tous les aspects clés de ce plan national de gestion des e-déchets ; l’accompagnement des acteurs publics afin de leur transférer des capacités nécessaires pour la définition et la mise en œuvre d’actions d’appui à long terme et durable au marché solaire.

Au volet de la cuisson propre, il est prévu entre autres, le renforcement des capacités des producteurs et distributeurs existants de foyers améliorés (coopératives) afin de faciliter un passage d’un stade de production artisanal à un stade semi-industriel ; la mise en œuvre de contributions financières pour encourager la participation d’entreprises privées à la production et la distribution de foyers plus efficaces ; la construction et opérationnalisation d’un centre d’innovation et de formation sur la cuisson propre et la professionnalisation du marché ; l’accompagnement des acteurs publics pour la définition et la mise en œuvre d’actions d’appui à long terme et durable au marché de la cuisson propre.

« Toutes les activités seront développées en tenant compte des priorités que sont la lutte en faveur de l’équité des genres et la lutte contre le changement climatique », a rassuré Mme Katharina Hecht, première Secrétaire de la Coopération de l’ambassade de l’Allemagne au Bénin.

Marc MENSAH

26 janvier 2023 par ,