La visite médicale prévue lundi pour la liste supplémentaire

Des candidats admissibles sur la liste supplémentaire au concours de recrutement de 1100 élèves agents de Police municipale sont convoqués à la visite médicale les lundi 22 et mardi 23 juillet 2024 au Centre de santé de la Police Républicaine à Cotonou.

À travers un communiqué en date de ce vendredi 19 juillet 2024 et signé du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, une liste supplémentaire des candidats au concours de recrutement des élèves agents de Police ayant concouru dans les communes d’Abomey-Calavi, Djougou, Parakou et Porto-Novo a été rendue public.

Les candidats figurant sur cette liste supplémentaire sont convoqués pour la visite médicale les lundi 22 et mardi 23 juillet 2024 au Centre de santé de la Police Républicaine à Cotonou.

LISTE SUPPLÉMENTAIRE

