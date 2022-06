La visite d’aptitude médicale prévue pour le 28 juin

La visite d’aptitude médicale pour les candidats admissibles au recrutement militaire au titre de l’année 2022 aura lieu le mardi 28 juin 2022.

Les candidats admissibles au concours de recrutement des militaires au titre de l’année 2022 sont invités à se présenter à 06H 00 au Centre Médico-Social (CMS) de Cotonou ( candidats admissibles des départements de l’Atlantique, du Littoral, du Mono, du Couffo, de l’Ouémé, du Plateau et du Zou) et à l’Hôpital d’Instruction des Armées de Parakou ( candidats admissibles des départements de l’Atacora, du Borgou, de l’Alibori, des Collines et de la Donga). Lire le communiqué du Général de Brigade Fructueux Gbaguidi en date du 21 juin 2022.

A.Ayosso

22 juin 2022 par