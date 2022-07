La vision 2060 de développement du Bénin bientôt formulée

Une nouvelle vision de développement du Bénin après Alafia 2025. Le gouvernement en Conseil des ministres ce mercredi 20 juillet 2022 a pris la décision de formuler la vision 2060 du développement du pays.



Le document de prospective Bénin Alafia 2025 arrive bientôt à terme, et il convient de doter le pays d’une nouvelle vision prospective. A cet effet, l’année 2060 a été retenue comme horizon afin de projeter l’image souhaitée du Bénin, 100 ans après son indépendance.

Selon le Conseil des ministres, un tel exercice, de par sa portée, nécessite l’adhésion de tous les acteurs de développement et la prise en compte de leurs aspirations (institutions publiques, secteur privé, élus locaux, société civile, leaders religieux, des partenaires sociaux ou encore de la diaspora). « Pour faciliter l’implication de toutes les compétences aux fins d’une mise en œuvre harmonieuse du processus, il sied que soit institué le cadre opérationnel chargé de coordonner et de suivre la formulation de la vision 2060, de valider les documents élaborés et d’assurer la mobilisation des différentes couches de la population », renseigne le communiqué du Conseil des ministres.

Le document à élaborer aura pour base, l’évaluation de l’opérationnalisation du document Bénin Alafia 2025, la capitalisation des bonnes pratiques issues des Programmes d’action du gouvernement (PAG 2016-2021 et 2021-2026) ; et consistera à définir les grandes orientations de développement. La feuille de route subséquente a été adoptée et prévoit que le processus s’implémente du second semestre 2022 au second semestre 2026, précise le Conseil des ministres.

