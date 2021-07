La viande de dinde contaminée à destination du Bénin

La viande de dinde impropre à la consommation en provenance de la Pologne pour le territoire béninois. L’alerte a été donnée par l’Union Européenne.

Des produits impropres à la consommation notamment des viandes de dinde sont en provenance de la Pologne pour le Bénin. La viande de dinde serait contaminée à la salmonella ; une bactérie à l’origine des salmonelloses et de la fièvre typhoïde.

La salmonellose peut entraîner des infections alimentaires avec des symptômes comme la diarrhée, des vomissements, des maux de ventre, des douleurs abdominales et de la fièvre. Elle se retrouve dans les aliments contaminés tels que les œufs, les viandes rouges, les volailles, les fruits de mer et autres. L’infection peut-être fatale pour les personnes âgées ou malades et les nourrissons.

L’Union Européenne a alerté le Bénin sur la provenance de la viande de dinde de la Pologne qui serait contaminée à la salmonella afin que les autorités béninoises puissent prendre les dispositions nécessaires.

Face à l’alerte de l’Union Européenne, le ministère de l’industrie et du commerce a, dans une note en date du 7 juillet 2021, demandé au secrétaire exécutif du Conseil national du patronat du Bénin, de prendre les dispositions en vue d’informer les opérateurs économiques.

A.A.A

8 juillet 2021 par