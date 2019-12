La transhumance transfrontalière interdite au Bénin

La transhumance transfrontalière est désormais interdite sur toute l’étendue du territoire national. Selon l’arrêté interministériel en date du jeudi 26 décembre 2019 ‹‹ la mesure prise est à effet immédiat et tout troupeau transhumant est interdit d’entrer sur le territoire de la République du Bénin››.

‹‹N’est pas concerné par la mesure, tout troupeau d’animaux destinés au commerce de bétail au Bénin ou en transit par le Bénin››, précise l’arrêté.

Sont chargés de veiller à l’application stricte de cette mesure le chef d’Etat-Major général des Forces Armées Béninoises, le directeur général de la Police Républicaine, le directeur de l’élevage, le directeur Afrique et Moyen-Orient, le Directeur général des Eaux, Forêts et chasses et le directeur général de l’administration territoriale.

L’arrêté intéministériel est signé par les ministres Gaston Dossouhoui en charge de l’agriculture, de l’élevage et de la Pêche, Aurélien Agbénonci, ministre des Affaires étrangères et de la coopération ; José Tonato, ministre du cadre de vie et développement durable ; Sacca Lafia, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique ; Fortune Alain Nouatin, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale et le ministre Alassane Seidou de la décentralisation et de la gouvernance locale.

A.A.A

