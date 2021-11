La stratégie de gestion durable de l’éclairage public adoptée

Afin de trouver des solutions aux problèmes d’éclairage public au Bénin, le ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou, a procédé au lancement ce jeudi 25 novembre 2021, des travaux de validation du document de stratégie d’organisation, de financement et de gestion durable de l’éclairage public.

Au Bénin, bon nombre de lampadaires ne sont plus fonctionnels sur les axes routiers et dans les zones rurales, et n’assurent plus le service public auquel ils sont dédiés. Cette situation selon le coordonnateur de l’Unité chargée des politiques de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (UCPDER) est due au non transfert des infrastructures de l’éclairage public solaire aux mairies, le défaut de définition de dispositions claires et contractualisées pour la maintenance et l’entretien des installations, l’absence de mécanisme de gestion des lampadaires et de statistiques nationales, techniques et financières complètes et fiables sur l’éclairage public. Arnaud Zannou a également évoqué le vandalisme généralisé sur les installations solaires, l’instabilité de tension sur le réseau conventionnel de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE), l’absence d’un mécanisme de facturation clair et approuvé entre les communes et la SBEE, etc. D’où le document de stratégie qui, souligne-t-il, doit permettre de définir « un nouveau cadre supra d’organisation, de financement et de gestion de l’éclairage public au Bénin ». Ce document rassure le coordonnateur, prend en compte toutes les dernières orientations et options prises par le gouvernement dans le domaine de l’éclairage public.

La question de l’éclairage public est une préoccupation majeure, a souligné le ministre de l’énergie.

L’objectif de l’atelier de validation selon Dona Jean-Claude Houssou, est d’examiner le rapport du consultant, à en analyser le fond et la forme afin de dégager les insuffisances éventuelles. Il s’agit également dans le cadre des travaux de l’atelier de validation, de consolider ledit rapport en apportant les contributions substantielles, a-t-il poursuivi.

