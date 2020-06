La situation devient préoccupante, fait savoir Benjamin Hounkpatin

Invité dans le JT 20H de la Télévision nationale ce jeudi 25 juin 2020, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin a présenté le point de la situation de la pandémie du Coronavirus au Bénin.

Selon le ministre de la santé, la situation est désormais préoccupante. Dans la journée du mardi 24 juin, plus de 500 dépistages ont été réalisés. Sur ce nombre, 115 personnes ont été déclarées positives à la maladie de Coronavirus, a-t-il expliqué précisant que les nouveaux cas sont issus du diagnostic des cas contacts des personnes positives.

Analysant les statistiques liées à cette maladie, Benjamin Hounkpatin fait savoir que si sur 500 tests, on a eu plus de 100 cas positifs, cela voudra dire que « le mal est parmi » nous et il faut être plus vigilants. Il a ensuite invité les populations à se rendre dans un hôpital ou appeler le 136 dès qu’elles sentent les symptômes de la maladie.

Le ministre de la santé a par ailleurs observé qu’il y a « de plus en plus des gens qui arrivent tard à l’hôpital, et ceci en détresse respiratoire puisque ayant des tares telles que le diabète ou l’hypertension ». « Dans ces conditions, la probabilité de mourir est plus élevée », a-t-il précisé. A en croire l’autorité ministérielle, les derniers décès liés à la Covid-19 sont dus au fait que les patients se sont référés aux agents de santé après avoir passé 8 à 10 jours à faire de l’automédication. Un comportement qui, selon Benjamin Hounkpatin, « est mauvais ». Il a par ailleurs invité les populations au respect des règles barrières, notamment, le lavage des mains à l’eau et au savon, le port de masque et le respect de la distance de sécurité sanitaire.

Selon les derniers chiffres du gouvernement, le Bénin compte 1017 cas confirmés, 715 patients sous traitement, 288 guéris et 14 décès.

F. A. A.

26 juin 2020 par