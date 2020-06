La session criminelle s’ouvre lundi

La session criminelle du tribunal de Cotonou s’ouvre le lundi 15 juin 2020. C’est ce qu’a annoncé le procureur de la République Mario Metonou ce jeudi 11 juin 2020 à la presse.

Selon le procureur de la République près le tribunal de Cotonou, la session criminelle qui s’ouvre le lundi 15 juin connaîtra de 21 procédures. 51 accusés seront jugés pour des infractionss d’assassinat, d’association de malfaiteurs, de vol qualifié et de viol.

« Pendant un mois, le Tribunal statuant en matière criminelle va se pencher sur 21 procédures impliquant au moins une centaine de personnes accusées comme victimes. 21 procédures et autant de tragédies humaines, 21 procédures et autant de blessures indélébiles. 21 procédures et autant de vies brisées », affirme le procureur Mario Metonou.

Le Tribunal de Cotonou aura à juger tous les inculpés encore en détention provisoire et dont les procédures ont déjà été clôturées par les juges d’instruction à la fin de la session criminelle le 13 juillet 2020.

« Nous travaillons à la limitation du délai de la détention provisoire et au respect du délai raisonnable. Ensemble avec le barreau du Bénin, les experts judiciaires, les officiers de police judiciaire et tous les magistrats du Tribunal de Cotonou, notre vœu secret à l’issue de cette session est de contribuer, à notre manière, à rendre notre pays plus sûr », a conclu le procureur Mario Metonou.

A.A.A

12 juin 2020 par