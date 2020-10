La session budgétaire ouverte ce mardi

La deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale au titre de l’année 2020 s’est ouverte ce mardi 20 octobre 2020 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo.

Les travaux de cette session budgétaire seront consacrés à l‘étude, à l’examen et à l’adoption du projet de loi des finances gestion 2021.

Lors du Conseil des ministres de mercredi 07 octobre, le gouvernement a adopté le décret portant transmission à l’Assemblée nationale pour étude, examen et adoption du projet de budget exercice 2021.

Le document transmis au parlement s’équilibre en ressources et en charges à la somme de 2 452,192 milliards FCFA avec en projection un taux de croissance de 6% du Produit intérieur brut (PIB).

Les travaux de la seconde session ordinaire de l’Assemblée nationale s’ouvrent conformément à l’article 87 de la Constitution.

La session se déroulera dans le respect des mesures barrières contre la propagation du coronavirus.

