La seconde session de formation des maires ouverte

Permettre aux nouveaux maires et leurs équipes de mener à bien la mission de développement de leurs communes, c’est l’objectif de la seconde session de formation ouverte ce mardi 20 octobre 2020 sur toute l’étendue du territoire national.

Organisée par le Centre de formation de l’administration locale (CFAL), cette session de formation sera l’occasion pour les élus communaux et municipaux de renforcer leurs capacités sur les stratégies de mobilisation de ressources locales non fiscales, et la technique de base de renseignements territoriaux.

F. A. A.

20 octobre 2020 par