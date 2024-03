La route Beroubouay Kandi Malanville presque achevée

D’une longueur de 177,20 Km, les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Béroubouay- Kandi-Malanville suivent leur cours. L’objectif du projet est de promouvoir l’intégration régionale et d’accroître les échanges commerciaux entre le Bénin et les pays voisins (Niger, Burkina-Faso, Togo et Nigéria), à travers l’amélioration des conditions de transport sur le Corridor Cotonou-Malanville-Niamey.

Ces travaux sont subdivisés en deux lots. Le premier lot concerne les travaux de réhabilitation du tronçon Beroubouay-Kandi-Pont rivière Goufari long de 148,6 kilomètres confiée à l’entreprise SOGEA-SATOM. Les travaux sont prévus pour durer 36 mois. Le lot 2 est le tronçon rivière Goufari-Malanville long de 20,8 kilomètres confié à l’entreprise SOROUBAT. Voir en vidéo l’avancée des travaux à la grande satisfaction des populations.

10 mars 2024 par