La répression démarre mardi sur tout le territoire national

Pour compter de ce mardi 15 novembre 2022, tout motocycliste et son passager qui ne porteront pas le casque de protection se verront retirer leur engin contre le paiement de la contravention au trésor public. Le porte-parole de la police républicaine, Eric Orou Yérima a fait l’annonce en fin de semaine sur la radio nationale. Dans ses explications, l’officier de police fait observer que les périodes de fin d’année se caractérisent par une résurgence des cas d’accident de la circulation qui, in fine portent les statistiques au-delà des taux habituels.

Selon Eric Orou Yérima, ces accidents pour la plupart des cas résultent de l’imprudence des usagers de la route. « Leurs conséquences sont d’autant plus dramatiques que ceux-ci oublient ou refusent de façon délibérée de se conformer aux normes de sécurité routière notamment le port obligatoire de casque aussi bien par le conducteur que son passager, le respect de la limitation de vitesse en agglomération, le respect de la piste cyclable », a-t-il déploré.

Tout contrevenant à la nouvelle norme de circulation au Bénin se verra retirer sa moto contre le paiement d’une somme de 6.000 FCFA dans les caisses du trésor public, a averti le porte-parole de la police républicaine. Le motocycliste pourra retirer sa moto s’il revient au commissariat le même jour après le paiement, a informé le porte-parole. A défaut de s’exécuter, il devra payer les frais de fourrière qui s’élèvent à 1500 F CFA/ jour.

Les motocyclistes et passagers qui porteront mal leurs casques, ou des casques de chantier, seront punis au même titre que ceux ne l’ont pas porté, a averti le porte-parole.

