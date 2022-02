La réplique de l’Ambassadeur Agbangla à Komi Koutché

L’ambassadeur du Bénin en France, SEM. Eusèbe Agbangla, a réagi aux propos tenus sur RFI par l’opposant Komi Koutché sur la gouvernance du président Patrice Talon.

L’ex ministre des Finances de Boni Yayi en exil aux Etats-Unis, Komi Koutché, a dénoncé dans un entretien sur RFI une ’’privatisation du Bénin’’ par le président Patrice Talon. Réponse du berger à la bergère, l’ambassadeur du Bénin en France, SEM. Eusèbe Agbangla, a réagi. « Monsieur Koutché n’est plus au parfum des réalités de notre pays. Après le Programme d’actions du gouvernement 2016-2021 et le Programme d’actions 2021-2026, après la réélection du président Patrice Talon, nous avons amorcé un développement durable qui doit perdurer dans tous les secteurs de la vie nationale », a indiqué l’ambassadeur du Bénin en France. Le diplomate se dit « surpris » de l’« appréciation » de Komi Koutché.

En ce qui concerne la condamnation de Réckya Madougou et Joël Aïvo jugée « politique » par l’ex ministre des Finances de Boni Yayi, l’ambassadeur a rétorqué que l’Exécutif n’a pas d’implication dans le judiciaire et que « ce qui s’est passé est une affaire qui relève du judiciaire ».

Sur la riposte face aux attaques terroristes, l’invité de RFI a laissé entendre que le président Patrice Talon, en disgrâce auprès des populations, a acheté des armes pour se protéger et non contre les terroristes. « Je crois qu’il (Komi Koutché, Ndlr) ne connaît plus les réalités de notre pays. Il s’agit pour lui d’aller au pays et de voir que le président Patrice Talon circule aisément et n’a pas besoin de se bunkériser ». Selon les explications de l’ambassadeur du Bénin en France, depuis 2016 les forces armées béninoises sont assez équipées pour assurer la sécurité sur toute l’étendue du territoire national. L’ambassadeur a fait savoir que le président Patrice Talon est disposé à collaborer avec tous les Béninois. « (…) Vous savez que le président de la République Patrice Talon a parlé de la main tendue à toutes les filles et tous les fils de notre pays pour qu’ils viennent contribuer au développement », a indiqué Eusèbe Agbangla.

Marc M.

23 février 2022 par