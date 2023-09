La rentrée scolaire 2023-2024 lancée à Porto-Novo

Elèves et enseignants ont repris le chemin de l’école ce lundi 18 septembre 2023, premier jour de la rentrée. Une délégation gouvernementale composée des ministres des trois ordres de l’éducation a procédé au lancement officiel de la rentrée à l’EPP de Donoukin Lissessa dans la municipalité de Porto-Novo.

La rentrée scolaire 2023-2024 effective sur toute l’étendue du territoire national. C’est du moins le constat fait par une délégation gouvernementale composée des ministres Salimane Karimou des enseignements maternel et primaire, Kouaro Yves Chabi, des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, et Eléonore Yayi Ladékan de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette délégation après le lancement officiel à l’EPP Donoukin Lissessa à Porto-Novo, s’est rendue successivement à l’Ecole Primaire Publique de Anavié, au Lycée Behanzin et à l’Institut National des Educations Physique et Sportive (INEPS). L’objectif selon le ministre Kouaro Yves Chabi, est de « faire le constat du démarrage de la rentrée ». « À l’issue du périple, je puis vous dire que le constat est satisfaisant. Les apprenants, enseignants et membres du corps administratif de nos écoles et collèges ont tous répondus présent et les cours ont effectivement démarrés », a-t-il informé à travers une publication sur sa page Facebook. Il a également informé avoir rappelé à l’occasion à tous les acteurs du système éducatif, que la réussite d’une année scolaire se prépare dès les premiers jours de classes. Le système éducatif béninois selon Kouaro Yves Chabi, s’améliore d’année en année. Le gouvernement fait beaucoup d’effort et cela doit être constaté dans les résultats de fin d’année scolaire, a-t-il souligné.

F. A. A.

18 septembre 2023 par