La rencontre Talon- Responsables syndicaux reportée

Les échanges télévisés initialement prévus pour ce vendredi 30 juillet 2021 entre le chef de l’Etat et les partenaires sociaux sont reportés à une date ultérieure.

Un problème technique survenu au studio d’enregistrement du palais de la présidence de la République a empêché la tenue des échanges télévisés entre le Chef de l’Etat Patrice Talon et les secrétaires généraux des trois centrales syndicales les plus représentatives que sont la CSTB, la CSA-Bénin et la COSI-Bénin.

Plusieurs sujets dont les conditions de vie des travailleurs et des citoyens, le concours des inspecteurs, la rentrée scolaire 2021-2022 et autres sont au menu de la rencontre qui devrait se tenir ce vendredi 30 juillet 2021.

Le débat devait durer environ 52 minutes et devrait être diffusé le 31 juillet.

La rencontre entre le président de la République et les responsables des syndicats est reportée à une date ultérieure.

