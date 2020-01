La relecture du règlement intérieur du Parlement en vue

Le président de l’Assemblée nationale et ses collègues entendent donner une nouvelle touche au parlement. Dans cette vision, ils proposent pour la prochaine session, la relecture du règlement intérieur de l’institution.

Une proposition de résolution tendant à relire onze articles du règlement intérieur du Parlement a été initiée.

La proposition a été faite lors de la plénière de mardi 21 janvier 2020, présidée par la première vice-présidente de l’Assemblée nationale, Mariama Talata. Le projet de relecture du règlement intérieur est une initiative du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou et ses collègues membres du bureau. Il s’agira pour ces derniers de corriger les faiblesses contenues dans le texte vieux de plus d’un quart de siècle.

Il s’agit aussi de lever les difficultés pour le président de l’Assemblée nationale à procéder à la création de nouveaux services pour l’atteinte de ses objectifs.

Les exigences du Code des marchés publics, les réformes dans la gestion des ressources financières de l’administration publique, les incohérences dans les prérogatives des questeurs de l’Assemblée nationale figurent aussi dans ces innovations.

Affectée à la Commission chargée des lois, la révision du Règlement intérieur prend en compte la suppression de certaines dispositions dans l’optique de mettre fin aux incohérences au niveau des fonctions et prérogatives collégiales des deux questeurs de l’Assemblée nationale.

Le dossier sera examiné en plénière lors de la prochaine session du parlement.

G.A.

22 janvier 2020 par