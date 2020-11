La réaction du recteur face aux revendications des étudiants

Selon le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) Maxime da Cruz, les points de discorde à l’origine du mouvement de grève des étudiants ont fait l’objet de discussion. S’exprimant sur Frissons radio, jeudi 26 novembre 2020, il a indiqué que des approches de solutions sont proposées. Concernant les faux frais décriés par les étudiants, le recteur rappelle que ce sont les frais de sortie pédagogiques qui posent encore problème. A l’en croire, tous les acteurs de l’université sont unanimes sur le fait que les sorties pédagogiques ont un coût. « La question c’est de savoir qui a en charge ce coût-là ?(…). La discussion est allée dans le sens de comment faire pour que ces besoins soient satisfaits mais en même temps, il faut éviter de mettre à la charge des étudiants, un certain nombre de frais », a relevé Maxime da Cruz.

Sur la mesure des huit semestres qui sera appliquée dans les facultés et instituts à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 et dont les étudiants en exigent l’annulation, le recteur appelle à aborder le problème « sous un autre angle ».

Selon le recteur, le « problème se règle à travers les délibérations » en ce qui concerne le cas des étudiants qui n’ont pas valider toutes les unités d’enseignement au terme des huit semestres tel que le recommandent les textes sur le LMD (Licence-Master-Doctorat).

Les cours ont été paralysés à l’UAC sur deux journées suite à l’appel à la grève de deux organisations estudiantines.

