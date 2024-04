La production de l’ananas au Bénin en croissance régulière

La production de l’ananas est en croissance régulière au Bénin selon les données de la Direction de statistique agricole (DSA), du ministère de l’Agriculture de l’Élevage et de la Pêche.

De 374 601 tonnes en 2018, la production de l’ananas a atteint 477 428 tonnes en 2023 avec une production moyenne de 407 345 tonnes. C’est ce que révèle le document de la Direction de Statistique Agricole (mars 2024) portant sur les producteurs d’ananas au Bénin.

Selon les données, sur la période 2018-2023, la croissance moyenne annuelle de production est de 5,2% avec un pic de 16,2% en 2022. « La superficie moyenne récoltée au cours de la période est de 6 546 hectares et a connu une évolution erratique. Sa croissance moyenne annuelle sur la période de 2018-2023 est de 2,0% », informe la même source. Il est noté que les « rendements ont connu une amélioration avec une moyenne de 62 272 kg par hectare avec une croissance moyenne annuelle de 4,3% pendant la période de 2018 à 2023 ».

La Direction de Statistique Agricole signale aussi une récolte probable de l’ananas tous les mois de l’année 2024 en considérant les dates de planting et du Traitement d’induction florale (TIF). Les superficies récoltables les plus élevées seront obtenues dans les mois de mars (402,55 ha), avril (385,43 ha), mai (388,86 ha), juillet (385,67 ha) et août (384,07ha). Après la période de l’année 2024, « environ 8% de superficies totales recensées seront récoltables en 2025 mais les nouvelles installations de parcelles après le recensement et 2024 font faire garder cette disponibilité de fruits au cours de l’année 2025 ».

92, 28 % des producteurs d’ananas dans le département de l’Atlantique

Le recensement en 2023 au Bénin a permis d’identifier 5919 producteurs d’ananas dont 18,91% sont de sexe féminin. Il est noté un accroissement de l’effectif des producteurs de 12% par rapport à 2019. L’activité de production de l’ananas est pratiquée dans les PDA 4, 5, 6 et 7 avec une grande concentration des producteurs (95%) dans le PDA 7. Pour les 5 919 producteurs recensés, il a été dénombré 16 827 parcelles soit en moyenne chaque producteur dispose environ 3 parcelles.

Les données révèlent aussi que 92,28% des producteurs d’ananas sont dans le département de l’Atlantique, 2,01% dans le Plateau, 1,57% dans l’Ouémé, 1,44% dans le Mono, 0,96% dans les Collines, 0,95% dans le Zou et 0,79% dans le Couffo.

La variété Pain de sucre plus cultivée

Le document de la Direction de Statistique Agricole renseigne que les producteurs cultivent beaucoup plus la variété Pain de sucre. Ce, en raison de la disponibilité du marché à l’intérieur du pays comme à l’extérieur et des conditions morphomlogiques. « Sur les de 5 720,27 ha d’ananas plantées et recensés, 86,81% sont consacrés à la variété Pain de sucre et 13,19% à la variété Cayenne lisse. On note également que 4,06% soit 232,39 ha de ces superficies sont consacrés à la production de l’ananas bio contre 95,94% soit 5487,88ha à l’ananas conventionnel. 84,27% des superficies totales en bio, portent la variété Pain de sucre et 15,73% portent la Cayenne lisse », informe la Direction de Statistique Agricole.

Akpédjé Ayosso

16 avril 2024 par ,