Triste sort pour trois hommes identifiés comme auteurs du meurtre d’une fillette de 9 ans, samedi 29 juin 2024 à Natitingou. Ils ont été tués par la population. Le drame a lieu à Kotopounga.

Selon les informations, la fillette retrouvée morte a disparu depuis deux semaines, et son corps en putréfaction a été découvert vendredi 28 juin dernier dans un puisard.

Après les constats de la police, le corps est remis aux parents ; mais on a noté que certains organes n’étaient plus en place. Il s’agit du bras gauche, de l’appareil génital et du nez.

Le chef d’arrondissement de Kotopounga, dans un entretien à Fraternité informe que les parents de la victime ont fait des cérémonies traditionnelles. Et ce n’est qu’après ces consultations que trois individus ont été identifiés comme auteurs du crime, et conduits à son domicile le samedi 29 juin. Le CA explique que Kotopounga ne possède pas de commissariat. Il a alors entrepris d’alerter le commissariat de Perma, situé à 40 Km, et d’où sont arrivés des policiers.

Selon l’élu local, les quatre policiers n’ont pu contenir la population en furie qui a réussi à défoncer la porte de la chambre où les trois présumés auteurs de crime étaient enfermés. Au moment de l’ouverture de la chambre, l’un des présumés auteurs a réussi à s’échapper et les deux autres ont été abattus devant le domicile du CA. Le fugitif, un vieil homme, a été par la suite retrouvé le même jour, et a subi le même sort.

Face à ce drame, le procureur de la République est déjà informé et une enquête est ouverte.

