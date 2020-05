La politique fiscale de l’UDBN

L’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) compte relever le défi d’une fiscalité douce et transparente pour le développement des communes du Bénin. Pour y arriver, les actions du parti de l’honorable Claudine Afiavi Prudencio tourneront autour de plusieurs points : rendre public le mécanisme de calcul des montants des taxes à payer par le citoyen, apporter les preuves des réalisations faites grâce à la collecte des impôts et révéler ce que gagne chaque autorité communale et locale.

Source de revenus de l’Etat, la fiscalité est l’un des leviers de l’économie nationale. Elle permet à l’Etat de faire face à ses charges régaliennes.

Dans les communes, « les recettes fiscales sont destinées à financer une part non négligeable du budget communal ».

Face au constat de l’incivisme fiscal, l’UDBN suite à un diagnostic, a relevé trois facteurs principaux qui expliquent le manque d’engouement et de spontanéité chez le citoyen à payer ses impôts et autres taxes secondaires.

La première raison est que « le citoyen ne sait pas souvent ce à quoi servent réellement les taxes qu’il paye ».

La deuxième raison est le fait que le citoyen ignore « sur quelles bases sont fixées ces taxes qu’il est appelé à payer et pour lesquels il subit la pression des agents du service marchand de la mairie ».

Le troisième facteur est relatif à la dilapidation des ressources de la commune. Pour le citoyen, payer son impôt consiste à enrichir les autorités communales.

L’UDBN qui a pour ambition d’instaurer une gouvernance plus saine dans les collectivités locales compte mener sa politique fiscale autour de trois points.

Il s’agit de rendre public le mécanisme de calcul des montants des taxes à payer par le citoyen.

Selon les responsables de l’UDBN, ce mécanisme a « l’avantage d’estomper en lui le sentiment d’être injustement imposé ou de subir un système de deux poids deux mesures qui revient à chaque citoyen ». Les zones d’ombres seront éclairées, ce qui permettra d’avoir plus facilement l’adhésion du peuple.

La deuxième démarche de l’UDBN est d’expliquer clairement et d’apporter les preuves des réalisations qui ont été faites grâce à la collecte des impôts. Cela implique entre autres la réalisation des actions concrètes telles que l’entretien régulier des voies et la construction des infrastructures socio-communautaires.

Le parti s’attellera à rendre public ce que gagne chaque autorité communale et locale. Il s’agit là d’une grande transparence dans la gestion des affaires publiques.

A en croire les responsables de l’UDBN, « grâce à l’application systématique des principes de redevabilité, la confiance reviendra entre les autorités communales et les populations ».

A.A.A

14 mai 2020 par