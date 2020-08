La phase répressive démarre en octobre 2020

La répression contre l’utilisation des sachets non biodégradables démarre en octobre prochain. L’information a été donnée le mercredi 19 août 2020 par le magistrat Bienvenu Sohou, juge d’instruction au tribunal de Lokossa lors d’une séance tenue avec les membres de la Conférence administrative départementale (CAD) du Couffo à Aplahoué.

La répression contre l’usage des sachets non-biodégradables va débuter en octobre 2020 sur toute l’étendue du territoire national conformément aux articles 13, 12 et 14 de la loi 2017-39 du 26 décembre portant interdiction de la production, de l’importation, de l’exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l’utilisation de sachets en plastique non-biodégradables en République du Bénin. Elle intervient après des années de sensibilisation.

Selon les propos du magistrat Bienvenu Sohou rapportés par l’ABP, la répression va consister au « ramassage systématique de tous les stocks de sachets non-biodégradables dans les magasins, dans les marchés et boutiques ».

« Le gouvernement a décidé qu’en octobre prochain, il n’y ait plus de pitié », ajoute-t-il. Les contrevenants risquent des peines d’emprisonnement et des amendes.

Les membres de la CAD ont suggéré que la sensibilisation soit intensifiée avant la phase répressive en octobre 2020.

