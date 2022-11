La phase de complétude de dossiers s’achève ce jour

Les partis politiques n’ayant pas encore fait le complément de leurs dossiers de candidatures à la Commission électorale nationale autonome (CENA) doivent impérativement le faire ce mardi 15 novembre 2022. La rallonge de 72 heures accordée expire ce jour.

Après la phase de réception des dossiers de candidatures, la CENA a notifié jeudi 10 novembre 2022 aux partis politiques en lice pour le scrutin législatif du 08 janvier 2023, les insuffisances relevées dans leurs dossiers. Conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi N°2019-43 portant code électoral en République du Bénin, une rallonge de 72 heures est accordée. Cette rallonge expire ce mardi 15 novembre 2022.

Les partis politiques n’ayant pas encore fait le complément de leurs dossiers de candidatures doivent impérativement le faire ce mardi 15 novembre. Autrement, ils verront leurs candidatures à l’élection législative de 2023 rejetée par la CENA.

Sur les 07 partis dont les dossiers ont été réceptionnés à la CENA, 05 ont déjà fait le complément de leurs dossiers. Il s’agit de l’Union progressiste le Renouveau (UPR), du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (MOELE-BENIN), de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), du Mouvement populaire de libération (MPL), et du Bloc Républicain (BR) qui a déjà en possession, son récépissé définitif.

Attendus ce jour à la CENA, l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN), parti de la mouvance présidentielle, et Les Démocrates (LD), parti d’opposition.

La Nouvelle force nationale (NFN) dont la candidature a été rejetée pour motif de ‘’doublon’’, a saisi la Cour constitutionnelle.

Suivant le calendrier de la CENA, le positionnement des logos et photos des partis sur le bulletin unique est prévu pour le vendredi 17 novembre 2022.

F. A. A.

