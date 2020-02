La phase de collecte des données prorogée au 23 février

Le Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos-lépi) a prorogé le délai de l’opération de collecte de données de terrain jusqu’au 23 février 2020. L’information a été rendue publique mardi 11 février 2020 lors d’un point de presse animé par le président du Cos/Lépi, Jérémie Adomahou, au siège de l’institution à Agblangandan dans la commune de Sèmè-Podji.

La phase de collecte des données dans le cadre de l’actualisation de la Lépi, qui s’est déroulée du 25 janvier au 6 février 2020 a permis aux populations de formuler : des demandes de correction ou de rectification d’informations personnelles, des demandes de radiation (de personnes décédées, de mineurs, d’étrangers ou de personnes ayant perdu leur droit civique), des demandes de transfert de centre de vote, des demandes d’inscription, des déclarations de perte de carte d’électeur, des demandes de duplicatas et autres.

Plusieurs difficultés ont été enregistrées telles que : le délai de collecte assez court (13 jours), la difficile adhésion de la population à l’application des lois relatives à la nouvelle configuration des centres de vote et des nouveaux villages et quartiers de ville.

Le Cos/Lépi a donc décidé de proroger le délai jusqu’au 23 février 2020 afin de permettre aux retardataires de formuler leurs réclamations dans leurs centres de vote.

Conformément à la loi la loi 2019- 43 du 13 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, la liste électorale doit être livrée à la Commission électorale nationale autonome (Cena) au plus tard le 17 mars prochain soit 60 jours avant le scrutin fixé au 17 mai 2020.

Akpédjé AYOSSO

12 février 2020 par