La phase B2 de l’asphaltage démarre à Djougou et à Kandi

Les travaux de réhabilitation et d’aménagement de voiries dans les villes du Bénin (asphaltage phase B2) démarrent dans les villes de Kandi et de Djougou. La décision a été prise lors de la session extraordinaire du Conseil des ministres ce mardi 26 septembre 2023.

La 2e phase du projet asphaltage démarre dans les villes de Kandi et Djougou. Et ce, en dépit de l’appel d’offres organisé par la Société des Infrastructures routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT), resté infructueux.

Afin de ne pas retarder le planning général de démarrage des travaux dans les différentes villes concernées par le projet, le gouvernement a autorisé la contractualisation avec des entreprises dont la qualification est établie en vue de l’exécution des chantiers dans ces villes. La décision a été prise mardi 26 septembre 2023 en Conseil des ministres. Les ministres chargés du dossier prendront les dispositions appropriées pour la formalisation des marchés y relatifs et veilleront à leur bonne exécution ainsi qu’à l’efficacité des missions de contrôle, renseigne le communiqué final du Conseil des ministres.

