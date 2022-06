La partie du stade général Kérékou où démarrent les travaux

Les boutiques, bars et restaurants ceinturant le stade général Mathieu Kérékou ont été déguerpis. Si tout le stade sera en travaux, ce ne sera pas toutefois dans la même période, a nuancé le ministre du cadre de vie et du développement durable José Didier Tonato le 1er juin 2022 sur l’émission Gouvernement en action.

Le déguerpissement a été fait sur toute l’aile de l’esplanade du stade de l’Amitié général Mathieu Kérékou pour raison de travaux. Mais ce ne sera pas dans la même période que démarreront les travaux. « L’aile que j’appellerais Ouest, où il y avait la piscine, le déguerpissement va démarrer là », a indiqué José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable sur l’émission Gouvernement en action le 1er juin 2022. C’est donc sur la partie où se trouve la piscine olympique au stade que sera érigée la galerie marchande pour le commerce noble (bijoux, tissus, textiles, cosmétiques, etc.) du marché Dantokpa. Pour la construction de la galerie marchande, il sera procédé à la remise de site à l’entreprise en charge des travaux au mois de juillet 2022, à en croire le ministre du cadre de vie et du développement durable. « L’appel d’offres est bouclé, c’est en cours d’analyse et ça va démarrer. L’entreprise va atterrir bientôt. Notre objectif, c’est que le mois prochain on fasse la remise du site et que les travaux démarrent », a expliqué José Didier Tonato.

Les travaux ne démarrent pas encore sur l’aile Est de l’esplanade du stade de l’Amitié général Mathieu Kérékou. « L’aile où il y a l’hôtel de l’amitié, ça ne démarre pas maintenant puisque la piscine qui va être déplacée dans le nouveau réaménagement, nous allons remettre la piscine aux normes olympiques internationales et la reconstruire sur le front Est. A ce moment-là, ceux qui sont à cette aile seront concernés », a nuancé le ministre du cadre de vie et du développement durable. « Tout le monde est concerné mais pas tous au même moment. Nous démarrons dans le troisième trimestre la galerie marchande. Nous démarrerons la piscine beaucoup plus tard ; quand ce sera le moment, on informera tout le monde », a ajouté le ministre.

Prise en charge d’une partie des frais de réinstallation des sinistrés

« Nous avons été instruits pour recenser tout le monde comme on l’a fait sur le CPA (Centre de Promotion de l’Artisanat). On prend en compte une partie des charges de réinstallation des uns et des autres, ce n’est pas facile, c’est un chantier. Le Bénin, notre pays, doit être reconstruit, ça vous impacte, et l’Etat peut vous apporter un accompagnement social. Tous ceux recensés sont connus et sont en cours de traitement. Ils savent tous que le DG SIMAU et le DGHC les ont rencontrés pour parler avec eux », a rassuré le ministre Didier José Tonato.

14 juin 2022 par ,