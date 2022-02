La modernisation de la carte de presse en examen à la HAAC

Modernisation de la procédure d’attribution de la carte de presse, mutations induites par l’avènement de la TNT (Télévision Terrestre Numérique) dans les médias du service public, équipements et terminaux de la TNT relevant de la compétence de la HAAC, statut juridique des Radios rurales locales, sont entre autres les dossiers inscrits à la première session ordinaire de l’année 2022 de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). La s’est ouverte ce jeudi 24 février 2022 au siège de l’institution à Cotonou.

Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Rémi Prosper Moretti, a procédé à l’ouverture de la première session ordinaire de la nouvelle année 2022, ce jeudi 24 février 2022 en présence des Présidents des associations faîtières de la presse béninoise dont le CNPA, l’UPMB, des représentants de l’ODEM, de l’ORTB et de l’ONIP.

A l’ouverture des travaux, les sujets inscrits à l’ordre de la session ont été présentés. Il s’agit notamment de l’examen des dossiers relatifs aux équipements terminaux de la TNT relevant de la compétence de la HAAC, aux mutations induites par l’avènement de la TNT dans les médias du service public, au statut juridique des Radios Rurales Locales, à la modernisation de la procédure d’attribution de la carte de presse, au bureau de vérification de la publicité. L’avant-projet de la loi relative à l’industrie cinématographique en République du Bénin sera également examiné au cours de la session.

La HAAC va procéder aussi à la signature de conventions pour l’installation de nouvelles radios de diffusion sonores privées et l’exploitation de sites internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite.

