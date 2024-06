La mise à jour des compteurs possible avec les GSM et banques

La mise à jour de compteur à prépaiement est possible avec tous les partenaires de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE).

Avec Moov Africa, Celtiis, MTN, UBA et Ecobank il est possible de faire la mise à jour du compteur à prépaiement. La SBEE a lancé le projet de mise à jour des compteurs à prépaiement de norme STS, première édition vers la norme STS deuxième édition depuis le mois d’Avril 2024. À la suite des phases pilotes au niveau du Guichet de Ganhi et dans les centres clientèle du Littoral 1 et 2, le projet est généralisé à l’ensemble du territoire national depuis le 10 juin.

Après l’achat de crédit au niveau des guichets de la SBEE ou par les vendeurs tiers (GSM, banques etc), l’utilisateur reçoit trois codes soit deux clés pour la mise à jour et le 3e correspondant au crédit. Il suffit juste d’insérer les codes dans le compteur en prenant leur soin de valider à chaque étape (Clé 1, Clé 2 et Code STS). La mise à jour est gratuite et sans impact sur la consommation. Elle doit se faire avant novembre 2024. Les abonnés peuvent appeler le 7302 (appel gratuit) pour plus d’informations.

25 juin 2024