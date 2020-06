La marche de Cotonou reportée au jeudi 18 juin

Annulée jeudi dernier pour des contraintes de dernières minutes, la marche de protestation contre le racisme et les violences policières à l’endroit des Afro-américains aux États-Unis aura lieu jeudi 18 juin prochain.

Le mouvement de protestation contre le racisme et les violences policières est reporté à jeudi 18 juin, selon un message du Dr Sèdégan Emmanuel, initiateur de la marche.

Les manifestants selon ce message, prendront départ à la Place des martyrs jeudi prochain à 08 heures 30, et passeront devant le ministère des Affaires étrangères et de la coopération.

Le point d’arrivée de la marche est l’Ambassade des États-Unis au Bénin. Sèdégan Emmanuel invite toute personne et organisation désireuses de participer à la lutte contre le "Racisme pandémique dans le monde et l’assassinat barbare de George Floyd aux USA", à s’associer à l’initiative.

En raison de la pandémie du Coronavirus actuellement dans le pays, les marcheurs sont invités au respect strict des règles barrières de la Covid-19.

Pour une organisation réussie de la marche, une correspondance est adressée au maire de la ville de Cotonou avec ampliation au préfet par intérim du Littoral, et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.

L’Ambassade des États-Unis près le Bénin n’a pas émis d’objection à " toute marche pacifique ’’, selon Dr Sèdégan.

