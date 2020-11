Le ministre de la communication de la poste et porte-parole du gouvernement, Alain Orounla s’est prononcé sur la marche organisée le samedi 31 octobre dernier par les femmes engagées pour la paix au Bénin.

Pour le porte-parole du gouvernement, Alain Orounla au micro de Frissons Radio, l’autorisation de cette marche est « la démonstration et la preuve supplémentaire de ce que les libertés sont en marche dans notre pays et que nous ne souffrons pas de problème de démocratie ».

Le ministre de la communication a aussi relevé une faible mobilisation pour la marche. « Il y a très peu de gens qui ont manifesté leur impatience », a-t-il déclaré. A en croire Me Orounla, « la majorité des populations est en phase avec le gouvernement » au regard des actions réalisées.

Le porte-parole du gouvernement souligne que le président de la République et le gouvernement tiennent compte des revendications des femmes. « Nous y travaillons inlassablement et espérons que l’impatience manifestée par une frange de la population soit satisfaite le plus rapidement possible », a assuré Alain Orounla.

A.A.A

3 novembre 2020 par