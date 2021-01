La loi sur la biosécurité adoptée

La loi N°2021-01 sur la biosécurité en République du Bénin a été adoptée, lundi 05 janvier 2020, a l’unanimité par les députés de la 8è législature. Elle comporte quatre-vingt-dix-huit (98) articles répartis en huit (08) chapitres et vise à garantir un niveau adéquat de protection dans le domaine du transfert, de la manipulation et de l’utilisation des organismes génétiquement modifiés issus de la biotechnologie moderne, qui peuvent avoir des effets néfastes sur l’environnement, la santé humaine, la conservation et l’utilisation durable de diversité biologique.

La loi a été adoptée en présence du ministre du cadre de vie et du développement durable José Didier Tonato. Le Bénin se hisse au rang des pays qui respectent le Protocole de Cartagena (ratifié le 02 mars 2005) sur la prévention des risques biotechnologiques grâce au vote de la loi sur la biosécurité.

